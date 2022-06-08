Çin ve Kamboçya, ABD'nin karşı çıktığı Ream Donanma Üssü'nün temelini attı
Doğu Asya'da Çin'in ABD'ye karşı hamleleri sürüyor. Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya, Çin'in mali desteği ve iş birliğiyle inşa edilmesi planlanan, Tayland Körfezi kıyısındaki Ream Donanma Üssü'nün temel atma törenini gerçekleştirdi. Bu karar ABD'den ne yanıt geleceği ise merakla beklenmekte.
Ream Donanma Üssü'ndeki törene, Kamboçya Savunma Bakanı Tea Banh, Çin'in Phnom Penh Büyükelçisi Vang Vıntien ve diğer yetkililer katıldı. Kamboçya Başbakanı Hun Sen'in 2019'da Çin'e bölgede askeri üs kurma hakkı verdiği iddia edilmiş fakat Phnom Penh yönetimi üssün kendi donanmaları için yapıldığı, yabancı ülkelerin askeri ülkede üs kurmasının anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.
"TEHDİT TEŞKİL ETMİYOR" MESAJI
Bakan Tea, törende aralarında ABD askeri ataşesinin de bulunduğu konuklara hitap ettiği konuşmasında, limanın genişletmenin ardından ancak 5 bin tona kadar gemileri misafir edebilecek kapasiteye ulaşacağı, dolayısıyla savaş gemilerini kullanamayacağını belirterek, "Ream Üssü konusunda endişeniz olmasın. Burası çok küçük bir liman ve yenilemenin ardından dahi hiçbir ülkeyi tehdit edecek boyuta ulaşmayacak." dedi.
ABD'NİN ÇİN KORKUSU
ABD, tershane, gemi rıhtımı, hastane, atölye ve resepsiyon binasından oluşacak projeye, şeffaf yürütülmediği ve Pekin'e bölgede kritik askeri üs sağlayacağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.
Washington'ın Phnom Penh Büyükelçiliği, törenin ardından yaptığı açıklamada, üsteki yabancı askeri varlığının Kamboçya'nın özerkliğini ve bölgesel güvenliğini tehlikeye atabileceği uyarısında bulunarak, "ABD ve diğer ülkeler, projesinin doğası, kapsamı ve niyetinin şeffaf olmaması ve Çin ordusunun inşaat ve inşaat sonrası kullanım konusundaki rolüne dair endişelerini dile getirdi." ifadelerini kullandı.
ABD'NİN YAPTIRIM SERÜVENİ
Washington yönetimi, projenin finansmanı için rüşvet aldıkları gerekçesiyle Ekim 2021'de iki Kamboçyalı savunma yetkilisi hakkında yaptırım kararı almıştı.
Çin Büyükelçisi Vang ise yaptığı açıklamada, projenin "Çin ile Kamboçya arasında ortak geleceği paylaşan topluluk kurmaya yönelik stratejik hedefin göstergesi" olduğunu belirterek, "Bazı ülkeler Çin ile Kamboçya arasındaki meşru temasları ve iş birliğini karalamaya, demokrasi ve insan haklarını bahane olarak kullanarak, yargı yetkisinin sınır aşırı kullanımı yoluyla Kamboçya'nın iç işlerine açık müdahalede bulunuyor. Tüm bu yanlış davranışlara karşı çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tayland Körfezi kıyısındaki Ream, Çin'in bölge ülkeleri Filipinler, Malezya, Vietnam ve Brunei Sultanlığı ile egemenlik ihtilafları yaşadığı Güney Çin Denizi'ne yakın, stratejik bir konumda yer alıyor.
Çin'in kendi kıyıları ve kara suları dışında yalnızca Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de askeri üssü bulunuyor ancak Pekin yönetiminin, Çin devlet şirketlerinin inşa ettiği liman ve tersaneler aracılığıyla deniz aşırı bir askeri ağ kurmaya çalıştığı iddia ediliyor.
Çin ile Pasifik ülkesi Solomon Adaları arasında nisanda imzalanan güvenlik iş birliği anlaşması Pekin'e bölgede askeri üsler kurma olanağı sağlayacağı gerekçesiyle eleştirilere hedef olmuştu.
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