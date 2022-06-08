Çin ve Kamboçya, ABD’nin karşı çıktığı Ream Donanma Üssü’nün temelini attı

"TEHDİT TEŞKİL ETMİYOR" MESAJI

Bakan Tea, törende aralarında ABD askeri ataşesinin de bulunduğu konuklara hitap ettiği konuşmasında, limanın genişletmenin ardından ancak 5 bin tona kadar gemileri misafir edebilecek kapasiteye ulaşacağı, dolayısıyla savaş gemilerini kullanamayacağını belirterek, "Ream Üssü konusunda endişeniz olmasın. Burası çok küçük bir liman ve yenilemenin ardından dahi hiçbir ülkeyi tehdit edecek boyuta ulaşmayacak." dedi.