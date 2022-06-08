New York’ta Türk gıda ürünleri tanıtılacak!

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Türk gıda sektörünün en önemli pazarlarından olan ABD'ye yönelik tanıtım faaliyetlerine hız verdiklerini, bu ülkeye yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan gıda ihracatını 4 yıllık dönemde 2 milyar dolara çıkarma hedefini koyduklarını belirtti.

Gıda sektöründe ABD'nin en önemli buluşma noktası olarak gösterilen New York Summer Fancy Food Show Fuarı için özel bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Eskinazi, bu yıl 32 firmayla 473 metrekarelik stantta ülkeyi temsil edeceklerini anlattı.