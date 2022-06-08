Kolombiya'da 2 yeni gemi enkazı keşfedildi
Kolombiya donanması, Karayip Denizi'nde 18. yüzyılda hazineleriyle batan San Jose gemisinin iyi durumda olduğunu onaylamak için kullandığı yüksek teknolojili ekipmanla 2 yeni gemi enkazı buldu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, San Jose gemisinin olduğu bölgenin etrafında yeni gemi enkazının bulunduğunu açıkladı.
Duque basın açıklamasında, "Şimdiden iki yeni gemi bulduk; biri sömürge dönemine ait, diğer ise ilk bulgulara göre tarihimizin cumhuriyet dönemine ait." dedi.
Duque, gerekli derinliğe ulaşabilmek ve hazineyi gömülü olduğu yerden çıkarana kadar koruyabilmek için gereken ekipmanın temin edildiğini söyledi.
Bölgede bazı define avcılarının hazineyi ele geçirmek istediği biliniyor.
Donanmaya göre, keşfedilecek 13 bölge daha olabilir.
San Jose gemisinin hazinesi, Kolombiya ile İspanya arasında ihtilaf konusu olduğu için hala denizin dibinde duruyor.
1708'de Karayip Denizi'nde batan ve uzun yıllardır aranan San Jose adlı İspanyol gemisi, Aralık 2015'te Kolombiya'da bulunmuştu.
İçinde 3 ila 17 milyar dolarlık hazine taşıdığı tahmin edilen San Jose gemisi, hazineyi çalmak isteyen İngiliz korsanların saldırısı sonrasında 8 Haziran 1708'de Kolombiya'nın Cartagena kentinin kuzeyinde batmıştı.
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