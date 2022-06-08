Kolombiya’da 2 yeni gemi enkazı keşfedildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, San Jose gemisinin olduğu bölgenin etrafında yeni gemi enkazının bulunduğunu açıkladı.

Duque basın açıklamasında, "Şimdiden iki yeni gemi bulduk; biri sömürge dönemine ait, diğer ise ilk bulgulara göre tarihimizin cumhuriyet dönemine ait." dedi.