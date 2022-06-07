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ABD'de 82,1 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gitti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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ABD’de 82,1 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gitti

Son dakika haberine göre: ABD'de 82,1 milyon doz Kovid-19 aşısının çöpe atıldığı belirtildi. Söz konusu aşıların raf ömürlerinin sınırlı olmasından dolayı belirli bir süre içinde kullanılamayınca atıldığı bildirildi.

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