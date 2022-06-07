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İstanbul Muğla ve Zonguldak'ta uyuşturucu tacirlerine operasyon

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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İstanbul Muğla ve Zonguldak’ta uyuşturucu tacirlerine operasyon

Uyuşturucu satıcılarına yönelik İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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