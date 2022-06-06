06 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dominik Cumhuriyeti'nde Bakan Orlando Jorge Mera ofisinde öldürüldü

Son dakika: Dominik Cumhuriyeti'nde Bakan Orlando Jorge Mera ofisinde öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
ABONE OL
Son dakika: Dominik Cumhuriyeti’nde Bakan Orlando Jorge Mera ofisinde öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera’nın kimliği belirsiz bir kişi tarafından ofisinde vurularak öldürüldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, saldırı sırasında 7 el silah sesi duyduklarını aktardı.

SON DAKİKA: Dominik Cumhuriyeti'nde Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera, ofisinde vurularak öldürüldü.

Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mera'nın yakın arkadaşı olan Miguel Cruz tarafından vurulduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.

Başkent Santo Domingo'da bulunan bakanlık binasına çok sayıda polis ve acil durum personeli gönderilirken, Turizm Bakanlığının da yer aldığı bina güvenlik çemberi altına alındı

Görgü tanıkları, saldırı sırasında 7 el silah sesi duyduklarını aktardı.



Aynı zamanda avukat olan Mera, Modern Devrimci Parti'nin kurucu üyesiydi ve Ağustos 2020'de Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak atanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA