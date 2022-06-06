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Rusya'dan ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı dahil 61 ABD'liye yaptırım kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Rusya’dan ABD Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı dahil 61 ABD’liye yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Enerji Bakanı Jennifer Granholm'un aralarında bulunduğu 61 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı aldı.

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