Dışişleri’nden Bangladeş’teki patlamaların ardından taziye mesajı: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Chittagong şehri etrafındaki konteyner deposunda geçen gün gerçekleşen patlama ve ardından çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.