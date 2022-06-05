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Dışişleri’nden Bangladeş'teki patlamaların ardından taziye mesajı: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.06.2022 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Dışişleri’nden Bangladeş’teki patlamaların ardından taziye mesajı: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te gerçekleşen patlama sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı paylaştı. Bangladeş medyasına yansıyan habere göre dün meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi, 300 kişi ise yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Chittagong şehri etrafındaki konteyner deposunda geçen gün gerçekleşen patlama ve ardından çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

TAZİYE MESAJI

Açıklamada "Dost ve kardeş Bangladeş halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" sözlerine yer verildi.

49 KİŞİ VEFAT ETTİ, 300 KİŞİ YARALI

Bangladeş basınına göre, Chittagong kentinde dün gerçekleşen patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 49 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

NE OLDU?

NDTV'de yer alan aberine göre, başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentinde, kimyasallarla dolu konteyner deposunda patlama meydana geldi.

Chattagram Tıp Okulu Hastanesinde görevli polis memuru Nurul Alam yaptığı açıklamada, "İlk incelemelere göre, patlamaya kimyasal reaksiyonun neden olduğu görülüyor." ifadesini kullandı.

Patlamaya tanıklık eden tır şoförü Tofael Ahmed, "Patlama beni bulunduğum yerden yaklaşık 10 metre uzağa fırlattı, ellerim ve bacaklarım yandı." dedi.

Bölgedeki hastanelerde yaralılara müdahale edildiği ve kan bağışı için çağrı yapıldığı belirtildi.

Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı.

Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldı.

Kimyasalların Hint Okyanusu'na ulaşmasını önlemek için askerler bölgeye kum torbaları yerleştirdi.

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