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AB'den nükleer anlaşma açıklaması! İran masaya dönecek mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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AB’den nükleer anlaşma açıklaması! İran masaya dönecek mi?

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer anlaşmasına dönme ihtimalinin azaldığını ancak hala anlaşmaya varabileceklerini söyledi.

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