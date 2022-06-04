Çin'de "halk kahramanları" masalı kabusa döndü! Koronavirüs çalışanları eziyet oldu

KARANTİNA SONA ERDİ

Ülkede karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da, şehrin büyük bölümünde hayat normale döndü. Şanghay'da Kovid-19 vakaları 20 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, 1 Haziran itibarıyla şehirdeki tüm üretiminin ve hayatın normal düzende süreceği kaydedildi.

Nüfusu 25 milyonu aşan şehirde, son 14 günde topluluk içi yayılmanın görülmediği bölgelerdeki 22,5 milyon kişi için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Orta ve yüksek riskli bölgeler dışında tüm toplu taşıma hizmetleri ve kent içi ulaşım yeniden normale dönerken, vatandaşlardan kamusal alanlara ve toplu taşıma araçlarına erişebilmek için cep telefonlarındaki sağlık kodlarının yanı sıra son 72 saat içinde yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermeleri isteniyor.