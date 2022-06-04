ABD ile Güney Kore ortak deniz tatbikatı düzenledi

2 Haziran'da Japonya'nın Okinawa Adası açıklarında uluslararası sularda başlayan üç günlük tatbikat, Kasım 2017'den bu yana bir ABD uçak gemisinin katıldığı ilk ortak tatbikat oldu.

Tatbikat, ABD Başkanı Joe Biden ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün katıldığı Seul'deki bir zirvede, savunma tatbikatlarını geliştirme ve Kuzey Kore'den kaynaklanan nükleer tehditler konularının görüşülmesinden bir süre sonra geldi.