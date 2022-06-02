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ABD'de hastaneye korkunç saldırı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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ABD’de hastaneye korkunç saldırı!

Son dakika haberi... ABD’nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü belirtildi.

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