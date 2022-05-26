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ABD'de 21 kişiyi öldüren katilin annesinden şoke eden sözler! Ortada çelişkili bir durum var

ABD'nin Teksas eyaletindeki korkunç saldırıda 19 öğrenci ile 2 öğretmen hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kolluk kuvvetleri tarafından öldürülen Salvador Ramos'un annesi çarpıcı açıklamlarda bulundu. Anne Adriana Reyes, yaşananlar karşısında şok olduğunu ve oğlunun asla böyle bir şey yapacağını düşünmediğini söyledi. Oğluyla arasının çok iyi olduğunu dile getiren Reyes, Ramos'un büyükbabası ve okul arkadaşı ise bunun aksinde ifadeler verdi.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:27
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ABD’de 21 kişiyi öldüren katilin annesinden şoke eden sözler! Ortada çelişkili bir durum var

Teksas'ın Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu'na dün akşam saatlerinden düzenlenen silahlı saldırı tüm dünyayı dehşete düşürdü. Katil 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırısı sonucu 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti.

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ABD’de 21 kişiyi öldüren katilin annesinden şoke eden sözler! Ortada çelişkili bir durum var

Ramos içeride kendine barikat kurarken, Teksas kolluk kuvvetleriyle çatışmaya girerek hayatını kaybetti.

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ABD’de 21 kişiyi öldüren katilin annesinden şoke eden sözler! Ortada çelişkili bir durum var

Ramos'la ilgili ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Vali Gregg Abbott, silahlı saldırgan Ramos'un okula girmeden önce babaannesini de vurduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumu ciddiyetini koruyor.

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ABD’de 21 kişiyi öldüren katilin annesinden şoke eden sözler! Ortada çelişkili bir durum var

Ramos'un annesi Adriana Reyes ise oğlunun yaptıklarını duyunca şaşıp kaldığını söyledi. Önümüzdeki pazartesi günü ona doğum günü hediyesi ve Snoopy'nin bir peluş oyuncağını vermeyi planladığını söyleyen kadın oğlunu 'içine kapanık' olarak tanımladı.

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ABD’de 21 kişiyi öldüren katilin annesinden şoke eden sözler! Ortada çelişkili bir durum var

Ayrıca annesiyle toksik bir ilişki içinde olduğu iddialarını da reddederek, "Oğlum şiddet uygulayan biri değildi. Yaptığı şeylere çok şaşırdım. O aileler için dua ediyor. Tüm o masum çocuklar için dua ediyorum. Onların hiçbir suçu yoktu" dedi.