ABD’de 21 kişiyi öldüren katilin annesinden şoke eden sözler! Ortada çelişkili bir durum var

Ayrıca annesiyle toksik bir ilişki içinde olduğu iddialarını da reddederek, "Oğlum şiddet uygulayan biri değildi. Yaptığı şeylere çok şaşırdım. O aileler için dua ediyor. Tüm o masum çocuklar için dua ediyorum. Onların hiçbir suçu yoktu" dedi.