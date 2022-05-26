26 Mayıs 2022, Perşembe
ABD'de 21 kişiyi öldüren katilin annesinden şoke eden sözler! Ortada çelişkili bir durum var
ABD'nin Teksas eyaletindeki korkunç saldırıda 19 öğrenci ile 2 öğretmen hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kolluk kuvvetleri tarafından öldürülen Salvador Ramos'un annesi çarpıcı açıklamlarda bulundu. Anne Adriana Reyes, yaşananlar karşısında şok olduğunu ve oğlunun asla böyle bir şey yapacağını düşünmediğini söyledi. Oğluyla arasının çok iyi olduğunu dile getiren Reyes, Ramos'un büyükbabası ve okul arkadaşı ise bunun aksinde ifadeler verdi.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:27
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