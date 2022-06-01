Taliban’dan Afganistan’ı dönüştürme çalışmaları! Haşhaş tarlaları yok edilecek

"Yani haşhaşla ilgili açıklanan karar kesin şekilde uygulanacak. Bundan sonra haşhaş ekilen tarlalar da yok edilecek. Geçmişte Afganistan'daki uyuşturucu üretiminden rahatsız olan ve bundan doğrudan etkilenen ülkeler şimdi haşhaşın alternatifinin sunulması konusunda bize destek vermeli. Onlar gerçekten uyuşturucudan zarar gördüklerini çiftçilere destek vererek ispat etmeli. Şu ana kadar da hiçbir ülke bu konuda gözle görülür bir destek sağlamadı."

DEAŞ İLE MÜCADELE

Kerimi, DEAŞ'ın Taliban öncesi dönemde güçlenmeye başladığını ve kendi güçlerinin düzenlediği operasyonlar sonrası terör örgütünün büyük oranda yok edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Taliban yönetimi, ülkede güçlü bir hükümet olmasını istiyor ve halkın güvenliğini tehdit edecek başka hareketlere asla izin vermeyecek. Bu konuda her ne isim altında olursa olsun Taliban hükümeti onları yok etmekte çok kararlı. Şu an DEAŞ yüzde 98 ortadan kaldırıldı. Geri kalanı da bitirilmek üzere. Yani DEAŞ tehdit sayılacak güçte değil. Hiçbir yeri ya da bölgeyi de kontrol etmiyor."

Kerimi ayrıca ele geçirilen DEAŞ mensupları arasında yabancıların bulunmadığını kaydetti.

Afganistan'da özellikle havaların ısınmasıyla terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırılardaki artış dikkati çekerken, Taliban'ın terör örgütüne karşı güvenlik zafiyeti gösterdiği eleştirileri yapılıyor.