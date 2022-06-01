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Ermenistan ordusu Azerbaycan askerlerine ateş açtı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Ermenistan ordusu Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan ordusuna bağlı birlikler, 31 Mayıs akşamı Azerbaycan sınırındaki askerlere ateş açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saatlerce mevzilerine ateş açıldığını duyurdu.

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