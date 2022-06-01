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Toronto'da son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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Toronto’da son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Kanada Meteoroloji Hizmetleri, Toronto kentinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu açıkladı. Açıklamada bu sıcaklığın, 1944'te yılın bu zamanında "rekor" olarak kaydedilen 31,1 santigrat dereceyi aştığı ifade edildi.

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