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ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya uzun menzilli füze yollayacakları iddialarını reddetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2022 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füze yollayacakları iddialarını reddetti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya, "Rusya'ya ulaşacak kadar uzun menzilli füzeler göndereceği" iddialarına yanıt verdi.  Biden açıklamasında, "Ukrayna'ya, Rusya'yı vurabilecek kadar uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

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