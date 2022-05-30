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İngiltere'de krizin etkileri büyüyor! Enerjideki sıkıntı spor salonları ve yüzme havuzlarını vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2022
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İngiltere’de krizin etkileri büyüyor! Enerjideki sıkıntı spor salonları ve yüzme havuzlarını vurdu

Küresel ekonomik krizin etkilediği Avrupa'da başı çekenlerden biri İngiltere oldu! Enerjide de sıkıntılı bir dönemden geçen İngiltere'de fitness endüstrisine yönelik, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı krizi nedeniyle yıl sonuna kadar yok olabileceği uyarısı geldi.

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