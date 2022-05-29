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“Uçan adam” bu sefer çakıldı! 15 metre yüksekten göle düştü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 29.05.2022 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
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“Uçan adam” bu sefer çakıldı! 15 metre yüksekten göle düştü

Fransa'nın Biscarrosse bölgesinde gösteri yapan ve “uçan adam” olarak tanınan Franky Zapata, gösteri esnasında tam 15 metre yüksekten düşerek Biscarrosse Gölü’ne çakıldı.

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