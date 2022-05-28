29 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Maymun çiçeği Meksika'ya da sıçradı!

Maymun çiçeği Meksika'ya da sıçradı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2022
ABONE OL
Maymun çiçeği Meksika’ya da sıçradı!

Latin Amerika ülkeleri arasında ilk olarak Arjantin'de tespit edilen maymun çiçeği virüsü Meksika'ya da sıçradı. Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü Meksika’ya da sıçradı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA