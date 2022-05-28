Putin’den Avrupalı liderlere önemli mesaj! Ukrayna’daki tahıl gemisinin geçişine yeşil ışık

"YAPTIRIMLAR KALDIRILIRSA..."

Ayrıca Putin, Macron ve Scholz'a, yaptırımların kaldırılması halinde Rusya'nın gübre ve tarım ürünleri ihracatını artırmaya hazır olduğunu iletti.

Bu talep, Putin tarafından İtalya ve Avusturalı liderlerle yapılan görüşmelerde de dile getirilmişti.

Kiev ve Batılı ülkeler, Rusya'yı, Ukrayna saldırılarıyla tahıl, yemeklik yağ, yakıt ve gübre fiyatlarının yükselmesine neden olmakla suçluyor.