27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran Yunanistan'a ait iki petrol tankerini alıkoydu

Son dakika: İran Yunanistan'a ait iki petrol tankerini alıkoydu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
ABONE OL
Son dakika: İran Yunanistan’a ait iki petrol tankerini alıkoydu

Son dakika... İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait iki petrol tankerine müdahale ettiğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA