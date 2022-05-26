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Rusya'dan YouTube'a tehdit: Batılı gazetecileri sınır dışı ederiz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2022
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Rusya’dan YouTube’a tehdit: Batılı gazetecileri sınır dışı ederiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, YouTube'un basın toplantılarını bir kez daha engellemesi durumunda Rusya'daki Batılı gazetecilerin sınır dışı edileceğini söyledi.

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