25 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'den flaş Rusya hamlesi! 105 yıl sonra bir ilk

ABD'den flaş Rusya hamlesi! 105 yıl sonra bir ilk

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2022 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022
ABONE OL
ABD’den flaş Rusya hamlesi! 105 yıl sonra bir ilk

Son dakika haberi... ABD, Rusya'nın milyarlarca dolarlık borcunu uluslararası yatırımcılara geri ödemesi için son yolu kapattı. Rusya'nın 1917 Bolşevik Devrimi'nden bu yana ilk kez borçları temerrüde düştü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA