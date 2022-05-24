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AB ve ABD'den Rusya'ya kınama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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AB ve ABD’den Rusya’ya kınama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile ABD, "Rusya'nın enerjiyle şantaj yapmasını" kınadı. Açıklamada, Rusya'nın Avrupa için "haksız ve kabul edilemez" eylemlerde bulunan güvenilmez bir enerji tedarikçisi olduğu belirtildi.

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