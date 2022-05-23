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İngiltere'de maymun çiçeği vaka sayısı 56'ya çıktı | Maymun çiçeği virüsü nedir?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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İngiltere’de maymun çiçeği vaka sayısı 56’ya çıktı | Maymun çiçeği virüsü nedir?

İngiltere'de yeni 36 maymun çiçeği vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 56'ya yükseldi. Son olarak Avrupa Birliği'nin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise 15-23 Mayıs'ta Avrupa Birliği üyesi 8 ülkede 85 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini ilan etmişti. (Maymun çiçeği virüsü nedir?)

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