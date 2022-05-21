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Son dakika: Rusya'dan ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken'e ülkeye giriş yasağı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.05.2022 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022
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Son dakika: Rusya’dan ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken’e ülkeye giriş yasağı

Son dakika haberi... Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de aralarında bulunduğu toplam 963 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağının uygulandığı duyurdu.

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