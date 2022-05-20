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Son dakika: ABD, 5 örgütü terör listesinden çıkardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Son dakika: ABD, 5 örgütü terör listesinden çıkardı

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 5 örgütü, Yabancı Terör Örgütü (FTO) listesinden çıkardı.

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