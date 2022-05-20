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Son dakika: Rusya'dan Finlandiya'ya ilk ağır darbe: Gaz arzını yarın durduracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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Son dakika: Rusya’dan Finlandiya’ya ilk ağır darbe: Gaz arzını yarın durduracak

Son dakika haberine göre Finlandiya'nın NATO başvurusuna Rusya'dan ilk yanıt geldi. Finlandiya'nın ulusal gaz dağıtıcısı Gasum, Rusya'dan Finlandiya'ya doğal gaz arzının yarın durdurulacağını bildirdi.

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