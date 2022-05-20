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İsrail’de ilk maymun çiçeği vakası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.05.2022 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
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İsrail’de ilk maymun çiçeği vakası

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü İsrail’e de sıçradı. Hastanın karantinaya alındığı açıklanırken, durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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