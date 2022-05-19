ABD Senatosu Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık desteği onayladı
ABD, Rusya ile savaştaki Ukrayna'da maddi desteklerine devam ediyor. ABD Senatosu, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık destek paketini onayladı. Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep ettiği ve Temsilciler Meclisinin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketini onayladı.
Senato Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye 33 milyar dolar olarak sunduğu ve Temsilciler Meclisinde 40 milyar dolara çıkarılan yardım paketini oyladı.
Paket, 11 senatörün "hayır" oyuna karşı 86 senatörün "evet" oyunu ile kabul edildi. Oylamada 3 senatör oy kullanmadı.
Temsilciler Meclisi 10 Mayıs'ta, Biden'ın 33 milyar dolarlık yardım talebini 40 milyar dolara yükselterek onaylamıştı.
Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olur?
- KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı?
- Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?
- Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...
- Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı rakamları ne zaman açıklanacak? MB 6 aylık enflasyon beklenti anketi...
- YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?
- Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ'nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!
- Maymun çiçeği virüsü nedir? Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler?
- Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi
- DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Son açıklamalar...
- Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı?