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ABD Senatosu Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık desteği onayladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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ABD Senatosu Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık desteği onayladı

ABD, Rusya ile savaştaki Ukrayna'da maddi desteklerine devam ediyor. ABD Senatosu, Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık destek paketini onayladı. Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için 33 milyar dolar olarak talep ettiği ve Temsilciler Meclisinin 40 milyar dolara çıkardığı yardım paketini onayladı.

Senato Genel Kurulu, Joe Biden'ın 29 Nisan'da Kongre'ye 33 milyar dolar olarak sunduğu ve Temsilciler Meclisinde 40 milyar dolara çıkarılan yardım paketini oyladı.

Paket, 11 senatörün "hayır" oyuna karşı 86 senatörün "evet" oyunu ile kabul edildi. Oylamada 3 senatör oy kullanmadı.

Temsilciler Meclisi 10 Mayıs'ta, Biden'ın 33 milyar dolarlık yardım talebini 40 milyar dolara yükselterek onaylamıştı.

Paketin resmileşmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı gerekiyor.

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