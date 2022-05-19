NASA'dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, 1977'de uzaya fırlatılan ve hala görevine devam eden Voyager 1 isimli keşif aracında oluşan "gizemli" sorunu çözmek için uğraşıyor.
NASA'ya bağlı Jet Tahrik Laboratuvarı (JPL) internet sayfasından yapılan basın açıklamasında, 45 yıldır uzayın derinliklerinde keşif görevine devam eden Voyager 1'in "yürüttüğü faaliyetlerle merkeze gönderdiği veriler arasındaki uyumsuzluğa" işaret edildi.
JPL mühendislerinin açıklamasında, "Yıldızlararası kaşif normal çalışıyor, bilim verilerini toplayıp geri getirmenin yanı sıra Dünya'dan komutlar alıyor ve yürütüyor. Ancak sondanın tutum artikülasyon ve kontrol sisteminden (AACS) alınan okumalar gemide gerçekte neler olduğunu yansıtmıyor." ifadesine yer verildi.
Voyager'ın anteninin hala Dünya'ya dönük ve sinyallerinin güçlü olduğundan emin olduklarını belirten JPL ekibi, bu yanlış verinin doğrudan bu cihazdan mı geldiğini yoksa başka bir sistemin buna neden olup olmadığını tespite çalıştıklarına dikkati çekti.
Güneş sisteminin etki alanı dışında araştırma yapmak için 1977'de uzaya gönderilen Voyager 1 Dünya'ya 23,3 milyar kilometre, Voyager 2 ise 19,5 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı?
- Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?
- Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında? AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'un hayatı...
- Galatasaray'da seçim ne zaman, hangi gün? 11 Haziran'da mı olacak? Galatasaray başkan adayları kimler?
- Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE Mayıs ayı rakamları ne zaman açıklanacak? MB 6 aylık enflasyon beklenti anketi...
- YKS sınav yerleri son dakika açıklandı mı? YKS 2022 sınav giriş belgeleri ne zaman, bu ay yayımlanacak mı?
- Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ'nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!
- Maymun çiçeği virüsü nedir? Türkiye'de görüldü mü? Maymun çiçeği hastalığı nasıl bulaşır, belirtileri neler?
- Yarın ödenecek... Hesaplarınızı kontrol edin! T.C. kimlik numarasının sonu 4, 6, 8 olanlar dikkat! Bakanlık saat verdi
- DSİ personel alımı başvuru ne zaman? 2022 DSİ personel alımı kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? Son açıklamalar...
- Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı?
- Açık cezaevi izinleri son dakika: Adalet Bakanlığı CTE 2022 açık cezaevi Kovid-19 izni uzatılacak mı, bitti mi?