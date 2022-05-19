NASA’dan Voyager uzay aracı hamlesi! Gizemli sorunu çözmeye çalışıyorlar

Voyager'ın anteninin hala Dünya'ya dönük ve sinyallerinin güçlü olduğundan emin olduklarını belirten JPL ekibi, bu yanlış verinin doğrudan bu cihazdan mı geldiğini yoksa başka bir sistemin buna neden olup olmadığını tespite çalıştıklarına dikkati çekti.