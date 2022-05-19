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İngiltere'den yeni Rusya kararı! 3 havayolu şirketine yaptırım kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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İngiltere’den yeni Rusya kararı! 3 havayolu şirketine yaptırım kararı

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş gerekçesiyle, Rus hava yolu sektörüne yeni yaptırım kararı aldığını duyurdu. Yaptırımlar kapsamında, üç hava yolu şirketi Aeroflot, Ural Airlines ve Rossiya Airlines'ın, 50 milyon sterlin değerindeki kullanılmayan iniş alanlarını İngiltere'deki hiçbir havalimanında satamayacağı bildirildi.

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