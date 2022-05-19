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Eski ABD Başkanı Bush'un Irak gafı gündeme bomba gibi düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Eski ABD Başkanı Bush’un Irak gafı gündeme bomba gibi düştü

Son dakika haberine göre: Irak'ın 2003'te işgali sırasında ABD Başkanı olan George W. Bush'un gafı dünyanın gündemine oturdu. 'Ukrayna' yerine 'Irak' diyen Bush yanlışını fark edince duraksadı sonra sözlerini düzeltmeye çalıştı. Bush'un Irak'ın işgaliyle ilgili videosu sosyal medyada kısa sürede viral olurken "Bush'un bilinçaltının sözlerine yansıdı" yorumları yapıldı.

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