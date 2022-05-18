Uçurumdan atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti! Ölüme giden atlayışı eşi saniye saniye kaydetti

EŞİ ANBEAN KAYDETMİŞ

Eşiyle birlikte tekne kiralayıp denize açılan 31 yaşındaki eski futbolcu Lamrabatte, uçurumun kenarından denize atladıktan sonra bir kayaya çarpması ve hayatını kaybetmesi, eşi tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.