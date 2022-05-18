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Uçurumdan atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti! Ölüme giden atlayışı eşi saniye saniye kaydetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Uçurumdan atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti! Ölüme giden atlayışı eşi saniye saniye kaydetti

Hollandalı eski futbolcu Mourad Lamrabatte, İspanya’da eşiyle birlikte gittiği tatilde feci şekilde hayatını kaybetti. O anları telefonuna kaydeden Mourad’ın eşi, kocasının kayaya çarptığını görünce ‘Aman Tanrım’ diyerek çığlık attığı duyuluyor.

İspanya'nın Malgrats Adaları'nda 12 Mayıs 2022 Perşembe günü bir turist, 22 metrelik uçurumdan atlarken kayalara çarpması sonucu hayatını kaybetti.

15 metre derinde bulunan cansız bedenin eski futbolcu Mourad Lamrabatte olduğu ortaya çıktı.

EŞİ ANBEAN KAYDETMİŞ
Eşiyle birlikte tekne kiralayıp denize açılan 31 yaşındaki eski futbolcu Lamrabatte, uçurumun kenarından denize atladıktan sonra bir kayaya çarpması ve hayatını kaybetmesi, eşi tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde çarpmanın ardından eşinin çığlık atması da duyuluyor.

VİTESSE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Hollanda takımlarından Vitesse, eski futbolcusu Lamrabatte'nin ölümü sonrası baş sağlığı mesajı yayınladı.

2010-11 sezonunda Vitesse forması giyen ve U23'te şampiyonluk yaşayan Lamrabatte, A takımla çıktığı hazırlık maçında bir de gol atmıştı.

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