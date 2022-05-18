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Ünlü yıldızın hazin sonu! Yağlarından kurtulmak isterken canından oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.05.2022 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
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Ünlü yıldızın hazin sonu! Yağlarından kurtulmak isterken canından oldu

Hindistan’ın en çok tanınan televizyon yüzlerinden biri olan Chethana Raj, ince bir vücuda sahip olmak için yattığı ameliyat masasından sağ çıkamadı. Bıçak altına yatan genç Rağ, yağlarını kurtulmayı hayal etti. Ancak operasyonda bir şeyler ters gitti.

21 yaşındaki genç oyuncu, ameliyat olmaya karar verdikten sonra yağlarını aldırma prosedürü uygulandı. Ancak operasyondan sonra beklenmedik bir etki yaşandı ve genç yıldız, kalp krizi geçirdi.

45 DAKİKA BOYUNCA GERİ GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Chethana Raj, sağlık görevlilerinin yoğun müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. 45 dakika boyunca CPR işlemi uygulandı. Fakat herhangi bir şekilde canlandırma işlemi başarılı olmadı.

Chethana'nın ebeveynleri ise yaşadıkları bu olayın ardından yasal olarak destek aradıklarının ve dava sürecinde neler yapılması gerektiğine dair tavsiyelere açık olduklarını belirttiler.

AİLESİNDEN GİZLİ GİZLİ BIÇAK ALTINA YATTI

Genç oyuncu, ameliyata gideceğini ailesine bildirmemişti ve bunun yerine onay formunu arkadaşlarına imzalatarak, ameliyata da onlarla birlikte gitti. Babası Govinda Raj, kızının Pazartesi günü sabah 8.30'da hastaneye alındığını fakat operasyonun olacağını öğrendiklerinde çoktan başlamış olduğunu fark ettiler.

O SÖZÜN ARDINDAN BIÇAK ALTINA YATMAYA KARAR VERDİ

The Tribune'e yaptığı açıklamada, babası Govinda Raj, kızının gayet iyi olduğunu, arkadaşlarıyla birlikte hastaneye gittiğini anlattı. Birisinin ona belinde biraz fazla yağ olduğunu söylemesi üzerine yağ aldırmaya karar verdiğini söyledi. Üstelik bu ameliyat için aile üyelerinin hiçbirine de danışmamıştı.

Polisler ise genç yıldızın ölümünü araştırdıklarını belirtiyor. Polis memuru Vinayak Patil, henüz tutuklama yapılmadığını, çünkü tıbbi rapor sunduktan sonra işlem başlatılacağını dile getirdi.

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