Ünlü yıldızın hazin sonu! Yağlarından kurtulmak isterken canından oldu

45 DAKİKA BOYUNCA GERİ GETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Chethana Raj, sağlık görevlilerinin yoğun müdahalesine rağmen hayata döndürülemedi. 45 dakika boyunca CPR işlemi uygulandı. Fakat herhangi bir şekilde canlandırma işlemi başarılı olmadı.

Chethana'nın ebeveynleri ise yaşadıkları bu olayın ardından yasal olarak destek aradıklarının ve dava sürecinde neler yapılması gerektiğine dair tavsiyelere açık olduklarını belirttiler.