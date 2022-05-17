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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüşme yaptı. Elysee'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'ya insani yardım malzemesi ile silah sevkiyatının yanı sıra Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik başvurusu konusu ele alındı.

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