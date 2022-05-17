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Son dakika: Ukrayna'dan Azovstal Fabrikası'ndaki askerler hakkında açıklama! Yaralı askerler tahliye edildi mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
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Son dakika: Ukrayna’dan Azovstal Fabrikası’ndaki askerler hakkında açıklama! Yaralı askerler tahliye edildi mi?

Son dakika haberleri... Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Mariupol'de Rus kuşatmasındaki Azovstal Fabrikası'ndan 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu.

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