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Biden ve Miçotakis Beyaz Saray'da Ukrayna savaşını görüştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Biden ve Miçotakis Beyaz Saray’da Ukrayna savaşını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede, iki ülke ilişkilerinin kurulmasının 201. yılını ve Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

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