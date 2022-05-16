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Yunan hazımsızlığı! Ayasofya'da Kur'an okuyan öğrenciler rahatsız etti: Türk meydan okuması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Yunan hazımsızlığı! Ayasofya’da Kur’an okuyan öğrenciler rahatsız etti: Türk meydan okuması

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törenle verildi. Ayasofya'daki görüntüler Yunan basınını rahatsız etti.

İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törenle verildi.

Yunan hazımsızlığı! Ayasofya’da Kur’an okuyan öğrenciler rahatsız etti: Türk meydan okuması

Törende, cami imam hatipleri Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun da aralarında bulunduğu hocalar tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, hafız öğrenciler de Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.

Yunan hazımsızlığı! Ayasofya’da Kur’an okuyan öğrenciler rahatsız etti: Türk meydan okuması

Bu görüntüler Yunan basınına rahatsız etti.Yunan basını, hafız olan 35 öğrenciyi haber yaptı. Haberde, "Ayasofya'da yeni Türk meydan okuması" ifadesi kullanıldı.

Yunan hazımsızlığı! Ayasofya’da Kur’an okuyan öğrenciler rahatsız etti: Türk meydan okuması

Proto Thema gazetesinde öğrencilerin fotoğrafına yer verildi. Haberde "Ayasofya'da Kur'an okuyan onlarca öğrenciyle yeni meydan okuma" başlığıyla görüntüler paylaşıldı.

Yunan hazımsızlığı! Ayasofya’da Kur’an okuyan öğrenciler rahatsız etti: Türk meydan okuması

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce Ayasofya'nın yeni pasaportlarda yer alacağını söylediği anımsatıldı.

"Ayasofya'da yeni Türk meydan okuması" ifadesi de kullanılarak, "Dünya Miras Alanı'ndaki törende, beyaz giyimli 35 öğrenci Kur'an okudu." denildi.

Yunan hazımsızlığı! Ayasofya’da Kur’an okuyan öğrenciler rahatsız etti: Türk meydan okuması

Yunan televizyonu Skai'de de önceki günlerde "Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak" başlığıyla Ayasofya'nın yeni pasaportlarda yer alacağı bilgisine duyurmuştu.

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