Yunan hazımsızlığı! Ayasofya'da Kur'an okuyan öğrenciler rahatsız etti: Türk meydan okuması
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törenle verildi. Ayasofya'daki görüntüler Yunan basınını rahatsız etti.
İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlığını tamamlayan 35 öğrenciye icazet belgeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törenle verildi.
Törende, cami imam hatipleri Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu'nun da aralarında bulunduğu hocalar tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, hafız öğrenciler de Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.
Bu görüntüler Yunan basınına rahatsız etti.Yunan basını, hafız olan 35 öğrenciyi haber yaptı. Haberde, "Ayasofya'da yeni Türk meydan okuması" ifadesi kullanıldı.
Proto Thema gazetesinde öğrencilerin fotoğrafına yer verildi. Haberde "Ayasofya'da Kur'an okuyan onlarca öğrenciyle yeni meydan okuma" başlığıyla görüntüler paylaşıldı.
Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce Ayasofya'nın yeni pasaportlarda yer alacağını söylediği anımsatıldı.
"Ayasofya'da yeni Türk meydan okuması" ifadesi de kullanılarak, "Dünya Miras Alanı'ndaki törende, beyaz giyimli 35 öğrenci Kur'an okudu." denildi.
Yunan televizyonu Skai'de de önceki günlerde "Türkiye'nin en büyük meydan okuması: Ayasofya, pasaportlarda cami olarak yer alacak" başlığıyla Ayasofya'nın yeni pasaportlarda yer alacağı bilgisine duyurmuştu.
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