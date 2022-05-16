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Son dakika: Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2022
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Son dakika: Fransa’nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu

Son dakika haberi... Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine mevcut Çalışma Bakanı Elisabeth Borne atandı. Borne, Fransa 5. Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu.

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