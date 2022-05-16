ABD'de ikinci saldırı şoku! Bu sefer bir kilise hedef alındı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen ve 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ülkeden bir silahlı saldırı haberi daha geldi. California eyaletinde kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, California'nın güneyinde bir kiliseye silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Yetkililer, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, yaralanan 4 kişinin ise durumunun kritik olduğunu bildirdi.
Orange Country Polis Departmanı ise Laguna Woods kentindeki kilise saldırısına ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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