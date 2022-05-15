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Canlı yayında ABD'de süpermarketi kana buladı! Payton Gendron her şeyi kalem kalem planlamış

Son dakika haberine göre: ABD'nin Buffalo kentinde yaşanan ırkçı saldırı tüm dünyada şok etkisi yarattı. Siyahi nefretine sahip 18 yaşındaki Payton Gendron, elinde bir silahla girdiği süpermarketteki insanları vurdu. Saldırı sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. Öte yandan Gendron'un aylar önce yayımladığı sözde manifestosu ortaya çıktı. Saldırıyı kalem kalem planlayan Gendron'un kendisini tanımladığı sıfatlar da ayrıca dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 15.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 11:58
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Canlı yayında ABD’de süpermarketi kana buladı! Payton Gendron her şeyi kalem kalem planlamış

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi. Korkunç eylemi sırasında canlı yayın açan saldırganın Payton Gendron olduğu ifade edildi.

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Canlı yayında ABD’de süpermarketi kana buladı! Payton Gendron her şeyi kalem kalem planlamış

Yaşanan korkunç olay tüm dünyayı dehşete düşürürken, Gendron'un sözde manifestosu ortaya çıktı. CNN'de yer alan haberde sözde manifestoda beyaz nüfusun 'azalan boyutuna' dikkat çekildiği söylendi.

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Canlı yayında ABD’de süpermarketi kana buladı! Payton Gendron her şeyi kalem kalem planlamış

Gendron'un manifestoda bir süredir cephane satın aldığını ancak ocak ayında kadar saldırıyı planlama konusunda ciddi olmadığını söylediği ifade edildi.

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Canlı yayında ABD’de süpermarketi kana buladı! Payton Gendron her şeyi kalem kalem planlamış

Aynı zamanda beyaz nufüsün küçülen boyuta karşı bir algısının olduğunu söyleyen Gendron, beyaz insanların etknik ve kültürel olduğundan da bahsetmiş.

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Canlı yayında ABD’de süpermarketi kana buladı! Payton Gendron her şeyi kalem kalem planlamış

Belgenin devamı ise soru-cevap şeklinde ilerlemiş. Aynı zamanda Gendron'un kendisini faşit, bir beyaz üstünlükçü ve Yahudi aleyhtarı olarak tanımladığı da söylendi.