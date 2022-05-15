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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mahmud ve Fermacu son turda

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.05.2022 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
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Somali’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mahmud ve Fermacu son turda

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud kaldı. Son turda çoğunluktan oy toplayan isim Somali’nin 10. cumhurbaşkanı olacak.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, ikinci turda eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud 110 oyla birinci sırada yer alırken Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu 83, eski Başbakan Hasan Ali Hayri 61, Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani de 68 oy topladı.

(Muhammed Abdullah Fermacu)

3. TURDA TEKRAR YARIŞACAKLAR

En çok oyu alan Mahmud ve Fermacu, bu akşam üçüncü ve son turda yeniden yarışacak.

(Hasan Şeyh Mahmud)

10. CUMHURBAŞKANI KİM OLACAK?

Üçüncü turda, oyların çoğunluğunu alan aday, ülkenin 10. cumhurbaşkanı olacak.

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