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Dışişleri’nden Lübnan'daki seçimlerle ilgili açıklama

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.05.2022
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Dışişleri’nden Lübnan’daki seçimlerle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Lübnan'da yapılan genel seçimlerle ilgili açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasının memnuniyetle karşılandığını belirtildi.

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