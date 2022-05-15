Dışişleri’nden Lübnan’daki seçimlerle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'da bugün yapılan genel seçimlerin huzur içinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi. 'Seçim sonuçlarının, Lübnan'ın toplumsal barış, huzur ve istikrarına katkıda bulunmasını diliyor; Lübnan'ın karşı karşıya bulunduğu sınamalarla etkin şekilde mücadele edilebilmesi için yeni bir hükümetin en yakın zamanda kurulmasını temenni ediyoruz' ifadelerine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin, Lübnan'ın egemenliğinin, birliğinin, istikrarının ve güvenliğinin güçlü bir savunucusu ve destekleyicisi olarak Lübnan halkına ve devletine desteğini sürdüreceğinin altı çizildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN