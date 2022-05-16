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Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu | Hasan Şeyh Mahmud kimdir?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
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Somali’nin 10. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud oldu | Hasan Şeyh Mahmud kimdir?

Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud, ülkede cumhurbaşkanlığına 2. kez seçilen ilk isim oldu. Ülkede ilk kez bir isim, cumhurbaşkanlığı koltuğuna ikinci kez oturdu. Peki, Somali'nin yeni Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud kimdir? İşte ayrıntılar...

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