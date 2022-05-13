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Rusya'dan Finlandiya hamlesi! Elektrik akışını durdurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Rusya’dan Finlandiya hamlesi! Elektrik akışını durdurdu

Son dakika haberi... Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO’nun Finlandiya’ya artık elektrik sağlamayacağı bildirildi. Finlandiya, tükettiği elektriğin yaklaşık yüzde 10’unu Rusya’dan ithal ediyordu.

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