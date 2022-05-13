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Peru'da dünyayı korkutan 5,5 büyüklüğünde deprem!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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Peru’da dünyayı korkutan 5,5 büyüklüğünde deprem!

Güney Amerika ülkesi Peru’da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, 5,5 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

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