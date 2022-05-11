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Son dakika: Microsoft'un kurucusu Bill Gates Kovid-19'a yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2022
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Son dakika: Microsoft’un kurucusu Bill Gates Kovid-19’a yakalandı

Son dakika haberine göre: Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.

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