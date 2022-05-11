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ABD'li ekonomistten flaş Bitcoin tahmini! 10 bin doların altına düşecek mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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ABD’li ekonomistten flaş Bitcoin tahmini! 10 bin doların altına düşecek mi?

Kripto paraların lideri Bitcoin'deki düşüş altcoinleri de etkiledi. Kripto para dünyasındaki büyük düşüşün ardından yatırımcılar yatırımlarını ellerinden çıkarmaya başladı. Ethereum'daki zayıflığı işaret eden ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff, düşüşün devam edeceğini belirtti. Bitcoin'in 30 bin doların altında kapanış yapması halinden 10 bin doların da altına inebileceğini belirtti.

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Ethereum'dki zayıflığın Bitcoin'in çöküşünü 'yüksek ihtimalli bir sonuç' haline getirdiğini ifade etti. Bitcoin ise kısa süre 30.000 doların altını gördü, ardından 31.000 doların üzerine tırmandı.

Bitcoin kısa süreliğine ilk kez 30.000 doların altını gördü. 29.944 dolara kadar gerileyen Bitcoin buradan gelen tepki alımlarıyla yeniden 31.000 doların üzerine tırmandı.

Kripto para karşıtlığıyla tanınan ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff 30.000 dolar seviyesinin önemine dikkat çekti.

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını ve 10.000 doların altını görebileceğini belirtti.

Schiff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30.000 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi durumunda Bitcoin'in 'büyük ihtimalle' 10.000 doların altına gerileyeceğini belirtti.

"ZAYIF ETHEREUM İHTİMALİ ARTIRIYOR"

Ethereum'un 2.400 dolarlık desteği kırdığına dikkat çeken Schiff "Ethereum'un 1.800 doları test etmesi muhtemel. Eğer Ethereum 1.800 doları test ederse Bitcoin'in 30.000 doların fazlasıyla altına inmeme ihtimali yok. Böyle bir düşüş beraberinde çöküşü getireceği için Ethereum'daki zayıflık Bitcoin'in çöküşünü yüksek ihtimalli bir sonuç haline getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

YATIRIMCILARA ALTIN TAVSİYE ETTİ

Peter Schiff bunun yanında Fed'in faiz artırımlarının resesyona yol açıp enflasyonu düşürmeyeceğini belirterek "Yatırımcılar bunu fark ettiğinde altın yükselecek" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in şişirdiği ekonomik balon hakkında bir fikri olmadığını belirten Schiff "12 yılıdır para bedavaydı ve Wall Street'te daha önce yapılmamış büyük hatalar yapıldı. Enflasyonla mücadele yeni bir finansal krize yol açacak" ifadelerini kullandı.

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